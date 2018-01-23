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Власти НАО рассмотрели проект дистанционного образования по поручению Путина
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    Власти НАО рассмотрели проект дистанционного образования по поручению Путина

    11:36  23 Января 2018
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    Власти НАО рассмотрели проект дистанционного образования по поручению Путина

    Нарьян-Мар, 23 января. В Ненецком автономном округе рассмотрели проект дистанционного образования сельских школьников, о развитии которого ранее заявил президент РФ Владимир Путин. 

    Временно исполняющий обязанности главы НАО Александр Цыбульский поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации дистанционного образования в школах округа. «Цифровое кольцо НАО» стало реализацией социальной задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным перед регионами.

    Согласно проекту, будет создана единая информационно-образовательная среда, в которой сельские школы с помощью видеоконференцсвязи смогут контактировать с административным центром. По словам руководителя департамента образования Ильи Иванкина, необходимые технические средства будут установлены в муниципалитетах, власти «закольцуют» школы региона. 

    «Преподавать для сельских школьников смогут учителя из Ненецкого центра развития образования или школ Нарьян-Мара», — добавил Иванкин.

    Александр Цыбульский добавил, что в результате реализации проекта школьники удаленных населенных пунктов получат высококачественное образование — с ними будут работать ведущие педагоги НАО. Напомним, что о необходимости развития дистанционного образования в России глава государства заявил 11 января во время общения с победителями конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». 

    Власти НАО рассмотрели проект дистанционного образования по поручению Путина

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #школа #дистанционное образование #социальные задачи
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