Власти НАО рассмотрели проект дистанционного образования по поручению Путина

Нарьян-Мар, 23 января. В Ненецком автономном округе рассмотрели проект дистанционного образования сельских школьников, о развитии которого ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Временно исполняющий обязанности главы НАО Александр Цыбульский поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации дистанционного образования в школах округа. «Цифровое кольцо НАО» стало реализацией социальной задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным перед регионами.

Согласно проекту, будет создана единая информационно-образовательная среда, в которой сельские школы с помощью видеоконференцсвязи смогут контактировать с административным центром. По словам руководителя департамента образования Ильи Иванкина, необходимые технические средства будут установлены в муниципалитетах, власти «закольцуют» школы региона.

«Преподавать для сельских школьников смогут учителя из Ненецкого центра развития образования или школ Нарьян-Мара», — добавил Иванкин.

Александр Цыбульский добавил, что в результате реализации проекта школьники удаленных населенных пунктов получат высококачественное образование — с ними будут работать ведущие педагоги НАО. Напомним, что о необходимости развития дистанционного образования в России глава государства заявил 11 января во время общения с победителями конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».