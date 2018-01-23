Политические итоги 2017 года

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подвел главные мировые политические итоги за 2017 год.

Победа Трампа в США

Победа одиозного миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США произошла еще в 2016 году, но инаугурация состоялась уже в 2017 году, и это событие нельзя не отметить. Одновременно с этим нужно говорить о внутриполитическом кризисе в США, который начался с избранием Трампа и продолжается там до сих пор. Сразу после инаугурации по всем Соединенным Штатам начались протесты, против нового президента ополчилась вся американская либеральная демократическая элита, которая регулярно наносит по Трампу ощутимые удары, в первую очередь, через средства массовой информации.

«Работа Дональда Трампа во многом была парализована, его окружение находится под огромным давлением, любое заявление и высказывание Трампа рассматривается под лупой. Но еще более важный итог первого года правления Трампа — к нему стали привыкать не только другие мировые лидеры, но и сами американцы, поэтому прогнозы о том, что Трамп не доработает свой срок до конца, кажутся уже нереализуемыми», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, президентство Трампа не принесло ничего нового в российско-американские отношения. Американская политическая система показала себя весьма сильной и стабильной, она идет своим путем, если даже действующий президент желает принимать иные решения. Более того, российско-американские отношения вошли в наиболее низкую точку во взаимоотношениях после окончания Холодной войны.

«Американские власти закрыли российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Россия существенно сократила число дипломатов США и закрыла доступ к дачам посольства. Периодические проблески во взаимоотношениях появляются по темам КНДР и Сирии, но и там быстро находятся разногласия, которые ставят Россию и США в противоположные углы практически по всем вопросам актуальной мировой политики», — сказал Евгений Валяев.

Восстановление отношений с Турцией

Эксперт заметил, что в 2017 году произошло то, что еще ранее казалось нереальным — Россия восстановила отношения с Турцией после серьезного обострения. Спровоцировано оно было гибелью российского летчика после неправомерных действий сирийских военных, сбивших самолет ВКС РФ. Восстановление отношений прошло весьма помпезно, ведь это не стало какой-то формальностью — Россия и Турция расписали строительство «Турецкого потока», для российских туристов были открыты курорты Турции, а российские рынки стали принимать турецкие овощи и фрукты.

«Более того, Россия и Турция стали сообща работать над решением сирийского кризиса. На данный момент отношения Турции и России нельзя называть стабильными, тема Сирии еще не раз будет становиться камнем преткновения в российско-турецких отношениях. Но существует надежда, что политические разногласия уже не будут сказываться на торговых и экономических отношениях между странами», — пояснил Евгений Валяев.

Расширение НАТО

В прошедшем году военный блок НАТО снова увеличил свое представительство в Европе, новым членом альянса стала одна из самых маленьких стран континента — Черногория.

«Для России эта новость стала болезненной, так как это государство еще недавно являлось частью единой страны с Сербией, с которой у России исторически складываются хорошие отношения, а фактор России на Балканах всегда был ощутимым. Россия не смогла удержать Черногорию в статусе-кво, а в самой республике даже нашли «русский след» в попытках определенных лиц совершить государственный переворот», — рассказал Евгений Валяев.

Выборы в Европе

Как отметил эксперт, выборы президента Франции стали одним из самых важных событий в мировой политике после результатов Brexit и президентских выборов в США. Перед Францией стоял важный выбор, продолжить ли антиглобалисткую линию и проголосовать против правящей элиты, выбрав Марин Ле Пен или показать, что Европа сильна, а проблемы в Британии и США — это частные случаи. Случилось второе, победу одержал Эммануэль Макрон, и тем самым временно приостановил разговоры о кризисе в Европейском Союзе.

«Еще одни важные выборы прошли в 2017 году в Германии, на которых Ангела Меркель одержала победу с худшим результатом в своей истории. Меркель долго не могла собрать правительственную коалицию, пошли разговоры о политическом кризисе в стране-лидере ЕС. В итоге старая коалиция со скрипом, но была собрана, а значит, Меркель продолжит руководить Германией и формулировать с французами путь будущего развития Европейского Союза», — рассказал Евгений Валяев.

Вопрос самоопределения

На фоне мировой глобализации в 2017 году произошло два референдума, на которых народы заявили о своей самостоятельности и автономии. В Европе с референдумом прогремела Каталония, которая ввергла Испанию в политический кризис. На Ближнем Востоке иракские курды проголосовали за автономию Иракского Курдистана и независимость от Ирака.

«Власти Испании и Ирака не признали референдумы легитимными. Новые волны национального сепаратизма по всему миру в очередной раз спровоцировали дискуссию, суть которой лежит в противоречивых принципах международного права. С одной стороны, существует право народа на самоопределение, а с другой стороны — принцип территориальной целостности. Определяя тот или иной принцип как базовый, страны мира обосновывают свои позиции по поддержке союзников при международных конфликтах. Сегодня в мире не существует универсальных правил при решении территориальных споров, а также при возникновении новых государств и государственных образований, поэтому очень сложно проводить параллели между конкретными прецедентами», — пояснил Евгений Валяев.

Аналитик отметил, косовский прецедент — это одна история, крымский — совсем другая, сепаратистские истории в Европе и на Ближнем Востоке также имеют свои особенности.

«Главный принцип при решении территориальных споров в международном праве на сегодняшний день заключается в верховенстве национальных интересов больших и сильных государств. Мировому сообществу еще предстоит разработать универсальные и справедливые подходы по решению территориальных споров. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше шансов, что из-за очередных территориальных споров в мире может разгореться очередной военный конфликт», — добавил Евгений Валяев.

Ближний Восток в огне

На Ближнем Востоке события происходят не только вокруг Сирии. Серьезный государственный кризис в Йемене, кризис во взаимоотношениях между Катаром и Саудовской Аравией.

«Американское руководство всегда славилось тем, что умело выстраивать отношения с Саудовской Аравией. Но у Трампа это дело не заладилось еще во время предвыборной гонки, когда Twitter миллиардера обвинял саудитов во всех смертных грехах, в частности в терроризме. Саудовская Аравия, пересмотрев отношения с США, совершила поездку в Россию, где подписала многочисленные договоры о поставках российского оружия. Отношения между Россией и Саудовской Аравией еще никогда не были столь теплыми», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что 2017 год войдет в историю сирийского кризиса как год окончания полномасштабной войны за выживание сирийской государственности — в Сирии вся территория республики была зачищена от крупных и активных представительств террористов. Также полностью от ИГИЛ1 (запрещена в РФ) был освобожден Ирак.

«Россия в этой победе заняла свое законное место, ведь наиболее ощутимый вклад в борьбу против ИГИЛ со стороны России признали практически все основные игроки в регионе, кроме американцев, которые приписали победу над террористами себе. В декабре Владимир Путин пописал указ о выводе российских войск из Сирии, поставив точку под активной и полномасштабной операцией над террористами в Сирии. России эта победа принесли огромные имиджевые очки, которые еще предстоит развивать в 2018 году», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, корейский кризис в 2017 году начал выдавливать из мировых новостей и международной повестки сирийский кризис. Последним это на руку, ведь без лишнего внимания со стороны Запада и США сирийская оппозиция и Дамаск скорее договорятся, поставив точку и под политическим кризисом.

«Корейский же кризис представляет собой серьезную проблему, так как тут на кону стоит вопрос мира и войны, ведь стороны конфликта владеют ядерным оружием. Трамп поставил перед собой практически невыполнимую цель, ведь разрешить корейский кризис крайне сложно, а промах на международной арене окажет серьезный удар по рейтингу Трампа. Сильный Китай и решительная Россия являются заинтересованными сторонами в переговорах, и вряд ли Трамп сможет в одиночку развязать этот сложный клубок противоречий вокруг КНДР», — резюмировал Евгений Валяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.