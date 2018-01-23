Анкара, 23 января. Военные эксперты считают, что помимо военной операции в сирийском Африне Турция намерена атаковать курдов в северной части Ирака.

По данным источников в Турции военная авиация Анкары нанесла несколько ударов по позициям РПК в приграничных районах Иракского Курдистана. Эксперты считают, что военная операция против курдов в Сирии может продолжиться и в Ираке. «Рабочая партия Курдистана» (РПК) Анкарой считается террористической организацией, РПК борется за права курдов Турции, а также за создание курдской автономии на территории страны.

Турецкие СМИ назвали очередной авианалет на курдские позиции «упреждающим», по мнению турецких военных, курды «готовили нападения на полицейские участки около границы». Ранее сообщалось, что представитель Патриотического союза Курдистана Мала Бахтияр заявил о готовности иракских курдов прийти на помощь курдами в сирийском Африне.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в ответ на провокацию Вашингтона, США объявили о намерении создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности», ядро которых должны составить курдские отряды. Наступление на позиции курдов началось с массированного авианалета, в котором участвовали 72 самолета.