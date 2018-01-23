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Украина
Киев возмутило заявление генсека Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ
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    Киев возмутило заявление генсека Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ

    11:29  23 Января 2018  /обновлено: 12:23  23 Января 2018
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    Киев возмутило заявление генсека ПАСЕ о возвращении России

    Киев, 23 января. Зампредседателя украинской Верховной рады Ирина Геращенко возмутилась из-за заявлений генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости возвращения России к участии в работе Парламентской ассамблеи.

    «Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины?» — возмутилась Геращенко из-за нежелания Ягланда искать новые основания для санкций против России.

    Ягланда Геращенко объявила, сославшись на «украинских экспертов», «главным дипломатическим разочарованием года». На своей странице Facebook она возмутилась, что «европейские коллеги стремятся закрыть глаза на очевидные вещи» ради сотрудничества с Россией, но «украинская делегация не собирается плыть по течению и дать возможность забыть Крым и Донбасс».

    Киев возмутило заявление генсека ПАСЕ о возвращении России

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на непрекращающиеся санкции и поток политических обвинений со стороны властей США и Евросоюза, Российская Федерация остается открыта к любому дипломатическому диалогу и межпарламентскому сотрудничеству, в том числе с ПАСЕ.

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    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #геращенко #ягланд
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