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Украина
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Уникальное мастерство: Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой на «Дакаре-2018»
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    Уникальное мастерство: Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой на «Дакаре-2018»

    11:03  23 Января 2018
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    Уникальное мастерство: Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой на «Дакаре-2018»

    Москва, 23 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российский экипаж «КамАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым с победой в ралли-марафоне «Дакар-2018» в зачете грузовиков. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

    Путин поздравил российских спортсменов с триумфом, отметив, что в течение многих лет российский экипаж «КамАЗ-мастер» неоднократно становился победителем и призером соревнований.

    «На сегодняшний день российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и еще раз уверенно показал уникальное мастерство ее участников», — следует из текста телеграммы.

    Напомним, в минувшие выходные российский экипаж Николаева финишировал первым в ралли-марафоне.

    В июне 2017 года президент России Путин также поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейде «Дакар-2017» в зачете грузовиков, отметив профессионализм и сплоченность российских гонщиков.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #ралли #камаз #дакар #гонки
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