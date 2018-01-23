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«Климкин включился»: в Совфеде отреагивали на новые заявления Киева об украинской технике в Крыму
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    «Климкин включился»: в Совфеде отреагивали на новые заявления Киева об украинской технике в Крыму

    11:14  23 Января 2018
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    «Климкин включился»: в Совфеде отреагивали на новые заявления Киева об украинской технике в Крыму

    Москва, 23 января. Российский сенатор Сергей Цеков уверен, что Киев в любом случае заберет оставшуюся в Крыму военную технику, а все громкие заявления свидетельствуют лишь о том, что украинские власти просто намерены и в дальнейшем обострять отношения с Москвой.

    Так политик отреагировал на заявления главы МИД Украины Павла Климкина, назвавшего трюком предложение президента России Владимира Путина передать военную технику из Крыма украинской стороне.

    Он напомнил, что украинский премьер Владимир Гройсман ранее заявил о готовности Киева забрать технику вместе с Крымом, теперь «Климкин включился».

    «Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра. Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией», — пояснил он в комментарии RT.

    При этом он выразил уверенность, что рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться.

    «Может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — отметил сенатор.

    Ранее Климкин назвал предложение передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком. Кроме того, он сообщил о планах Киева денонсировать ещё восемь соглашений с Россией.

    Напомним, 11 января Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Украине военную технику из Крыма, вошедшего в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

    В 2016 году Путин заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.

    «Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», – подчеркнул глава государства.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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