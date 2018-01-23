Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

«Майские указы» Путина на практике

Активисты Общероссийского Народного фронта за лето и осень прошлого года обошли поликлиники в 40 регионах страны, чтобы оценить качество их работы.

Как пояснил координатор проекта Виктор Климов в интервью ФАН, большинство проблем в здравоохранении связаны не с нехваткой денег или кадров, а с организацией процесса. К счастью, на местах конструктивную критику от активистов ОНФ воспринимают положительно и благодарят за замечания.

В ближайшее время сведения о результатах масштабной проверки будут переданы президенту.