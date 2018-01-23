18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Буланова попала в больницу вместе с сыном
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

    ОНФ проверяет поликлиники на соответствие «Народному стандарту качества». Армия Сирии готовится дать отпор террористам на юго-западе Алеппо. Прощание с Владимиром Шаинским состоялось в Москве.
    10:46 23 Января 2018
    2176

     

    «Майские указы» Путина на практике

    Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

    Активисты Общероссийского Народного фронта за лето и осень прошлого года обошли поликлиники в 40 регионах страны, чтобы оценить качество их работы.
    Как пояснил координатор проекта Виктор Климов в интервью ФАН, большинство проблем в здравоохранении связаны не с нехваткой денег или кадров, а с организацией процесса. К счастью, на местах конструктивную критику от активистов ОНФ воспринимают положительно и благодарят за замечания.
    В ближайшее время сведения о результатах масштабной проверки будут переданы президенту.
     

    Армия Сирии готовится дать отпор террористам на юго-западе Алеппо

    Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

    Крайне напряженная ситуация сохраняется в районе пересечения трех провинций – Идлиба, Алеппо и Хамы. Бывшие боевики ИГ1 захватывают позиции другой террористической группировки – «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (обе запрещены в РФ), тем самым расширяя сферу влияния.
    Армии Сирии предстоит дать отпор боевикам на юго-западе Алеппо. На видео, снятом корреспондентом ФАН, показана подготовка правительственной армии к операции по зачистке территорий от террористов, а также удары по их передовым позициям.
     

    Прощание с Владимиром Шаинским состоялось в Москве

    Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

    Панихида прошла в узком кругу – проститься с композитором пришли родственники, друзья и коллеги. Народный артист России Иосиф Кобзон вспоминает Шаинского как смешного и эпатажного человека, который умел вселять надежду и радость. Лев Лещенко признался, что идет по жизни с песнями Шаинского, а подруга семьи Ирина Золина уверена, что присутствующие еще не до конца осознали, какой великий человек ушел из жизни. 
     

    Порошенко примерил «сапог украинского оккупанта»

    Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

    Президент Украины Петр Порошенко оригинально поздравил сограждан с Днем соборности. Глава государства заявил, что этот праздник будет иметь для украинцев «горький привкус» до тех пор, пока «сапог украинского оккупанта топчет <…> суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины». Порошенко почти сразу же поправил себя, однако его оговорка успела стать поводом для многочисленных шуток в Сети. Так, колумнист ФАН Руслан Мармазов с иронией отметил, что «Фрейд вцепился» в Порошенко «мертвой хваткой».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Оглавление
    a
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

    Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

    9:49   23 Января 2018
    6167
    РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

    РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

    6:47   23 Января 2018
    630
    Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

    Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

    1:40   23 Января 2018
    554
    Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

    Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

    0:44   23 Января 2018
    297