Видеодайджест новостей, утро 23 января 2018 года

«Майские указы» Путина на практике
Активисты Общероссийского Народного фронта за лето и осень прошлого года обошли
поликлиники в 40 регионах страны, чтобы оценить качество их работы.
Как пояснил координатор проекта Виктор Климов в интервью ФАН, большинство проблем в здравоохранении связаны не с нехваткой денег или кадров, а с организацией процесса. К счастью, на местах конструктивную критику от активистов ОНФ воспринимают положительно и благодарят за замечания.
В ближайшее время сведения о результатах масштабной проверки будут переданы президенту.
Армия Сирии готовится дать отпор террористам на юго-западе Алеппо
Крайне напряженная ситуация сохраняется
в районе пересечения трех провинций – Идлиба, Алеппо и Хамы. Бывшие боевики ИГ1
захватывают позиции другой террористической группировки – «Джебхат Фатх аш-Шам»1
(обе запрещены в РФ), тем самым расширяя сферу влияния.
Армии Сирии предстоит дать отпор боевикам на юго-западе Алеппо. На видео, снятом корреспондентом ФАН, показана подготовка правительственной армии к операции по зачистке территорий от террористов, а также удары по их передовым позициям.
Прощание с Владимиром Шаинским состоялось в Москве
Панихида прошла
в узком кругу – проститься с композитором пришли родственники, друзья и коллеги. Народный артист России Иосиф Кобзон вспоминает Шаинского как смешного и эпатажного человека, который умел вселять надежду и радость. Лев Лещенко признался, что идет по жизни с песнями Шаинского, а подруга семьи Ирина Золина уверена, что присутствующие еще не до конца осознали, какой великий человек ушел из жизни.
Порошенко примерил «сапог украинского оккупанта»
Президент Украины Петр Порошенко оригинально поздравил
сограждан с Днем соборности. Глава государства заявил, что этот праздник будет иметь для украинцев «горький привкус» до тех пор, пока «сапог украинского оккупанта топчет <…> суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины». Порошенко почти сразу же поправил себя, однако его оговорка успела стать поводом для многочисленных шуток в Сети. Так, колумнист ФАН Руслан Мармазов с иронией отметил, что «Фрейд вцепился» в Порошенко «мертвой хваткой».
1 Организация запрещена на территории РФ.