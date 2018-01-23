Курды и турки устроили массовую драку в Ганновере: опубликовано видео

Ганновер, 23 января. В аэропорту немецкого города Ганновер произошло массовое столкновение между турками и курдами.

По сообщению очевидцев группа курдов с флагами пришла в аэропорт города Ганновер в Нижней Саксонии встречать граждан Турции, прилетевших из Анкары и Константинополя. Практически сразу же встреча превратилась в массовую драку, информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что участники драки были задержаны местными полицейскими.

Причиной столкновения стала военная операция «Оливковая ветвь», которую сейчас Анкара проводит в курдском районе Африн в Сирии. Операцию спровоцировали США, заявив о намерении создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности» из курдских вооруженных группировок. Анкара сочла недопустимым формирование «новой террористической армии» США на границе с Турцией и начала наступление на курдские позиции.