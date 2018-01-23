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Сегодня в Сети: британцы предпочитают Путина, Пушков дал совет ПАСЕ
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    Сегодня в Сети: британцы предпочитают Путина, Пушков дал совет ПАСЕ

    11:35  23 Января 2018
    2846

    Британцы предпочитают Путина

    Сегодня в Интернете, 23 января. Центризбирком зарегистрировал дополнительный список доверенных лиц Владимира Путина. Британцы предпочитают Россию и Путина своему военному руководству. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Совету Европы истребовать с Украины российский членский взнос в ПАСЕ. Шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана отказались допустить до Олимпиады-2018 на его родине в Южной Корее.

    Список доверенных лиц Путина растет

    Официальный Twitter-аккаунт поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина опубликовал сообщение, касающееся доверенных лиц российского лидера как кандидата на выборах-2018.

    «Центризбирком зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц [Владимира Путина]», — сообщает Twitter-аккаунт поддержки российского президента.

    Ранее ЦИК зарегистрировал 259 человек в качестве доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина из 600 возможных по закону.

    Британцы предпочитают Путина

    Британцы «предпочли» президента России Владимира Путина своему военному руководству, которое в очередной раз принялось пугать жителей Британских островов и Европы российской военной угрозой. Началось с того, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер заявил, что Россия якобы может быстро и неожиданно начать «враждебные действия» против стран НАТО.

    Британцы, прочитавшие откровения Картера в Daily Mail и других местных изданиях, критически отнеслись к подобным заявлениям, а кое-кто из интернет-пользователей в комментариях даже заявил, что предпочитают Владимира Путина своему руководству, сообщает РИА Новости.

    «России нет никакого смысла начинать с нами войну. Начинаю думать, что Путин — единственный человек, который в состоянии быть лидером», — написал один из пользователей.

    «Я бы голосовал за такого как Путин, чтобы он избрался в [британский] парламент вместо того мусора, который там сейчас. Холодная война позади, а мы пытаемся развязать новую, чтобы скрыть наши неудачи», — считает другой британский комментатор.

    «Забавно, что он [глава британского генштаба Картер] внезапно говорит нам, что ему нужны дополнительные миллиарды для новых военных игрушек. Похоже, Путин и Россия — это только повод для разговоров о войне», — пишет другой пользователь.

    Ранее британский военный министр Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания и Россия уже находятся в состоянии холодной войны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

    Пушков придумал, как наполнить кошелек ПАСЕ

    Генсек Совета Европы потребовал от России оплатить взнос в ПАСЕ, несмотря на то, что права Москвы в этой организации серьезно ограничены по требованию Украины.

    Об этой ситуации напомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    «Генсек Совета Европы все еще хочет денег, которые Россия отказалась платить после ограничения ее полномочий: «Россия имеет обязательства и должна, как все государства-члены, внести свой взнос в феврале», — привел Смирнов информацию в своем Twitter.

    Сенатор Алексей Пушков

    Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков придумал «рецепт», как наполнить кошелек ПАСЕ без участия России.

    «В Совете Европы ждут в феврале очередного взноса от России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал Пушков в Twitter.

    Впрочем, по мнению сенатора, ситуация с ПАСЕ может в ближайшее время разрешиться благодаря нивелированию влияния русофобского лобби, возглавляемого Украиной.

    «Новый председатель ПАСЕ — итальянец Микеле Николетти — взвешенный, рациональный политик. Одной из главных и неизбежных тем для него станет тема возвращения России в ПАСЕ — вопреки истерикам Украины и русофобского лобби, — написал Пушков. — Представитель Украины при Совете Европы признал: на продолжении санкций против России настаивают лишь «немногочисленные голоса». [Эти голоса] пока еще они звучат громче других, но так не будет вечно. В итоге от санкций и попыток изоляции России откажутся, и Киев проиграет свою партию».

    Гражданство России как допинг

    Похоже, шестикратного олимпийского чемпиона, двадцатикратного чемпиона мира российского шорт-трекиста Виктора Ана не допустят до Зимних олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане из-за упоминания его имени в докладе, посвященном якобы примирению допинга российскими спортсменами. Это тем более обидно, что Ан до 2011 года выступал за Южную Корею и был первым, кто заявил, что готов выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

    Знаменитый шорт-трекист Виктор Ан

    «Не пустить шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана на Олимпиаду на его родине, ради которой он на четыре года остался в большом спорте, просто из-за упоминания в списке Макларена, это, конечно, изуверство. Но кто-то ждал чего-то другого?» — написал в своем Twitter Дмитрий Смирнов.

    А вот как на эту новость отреагировал популярный пользователь Twitter, пишущий под ником Голос Мордора:

    «Когда Виктор Ан бегал за Южную Корею — не было никакого допинга, как только начал бегать за Россию — допинг появился. Вывод — допингом является гражданство России».

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #пушков #пасе #олимпиада-2018 #выборы-2018 #виктор ан
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