Выборы-2018: ЦИК отменит регистрацию кандидата при наличии иностранных активов

Москва, 23 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициирует отмену регистрации кандидата в президенты России в судебном порядке, если будут обнаружены иностранные финансовые активы, запрещенные по закону. Соответствующее заявление сделал замглавы ЦИК Николая Булаев.

«В случае, если у кандидата после регистрации обнаруживаются иностранные финансовые инструменты, которые запрещены законом, то регистрация отменяется. ЦИК инициирует этот процесс — регистрацию отменяет Верховный суд по заявлению ЦИК», — рассказал Булаев агентству РИА Новости.

Отметим, что кандидатам в президенты РФ необходимо закрыть все иностранные счета до подачи документов на регистрацию в ЦИК. Необходимо также избавиться от иностранных активов, если таковые имеются.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин пойдет на них как самовыдвиженец.