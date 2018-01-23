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Политика
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Выборы-2018: ЦИК отменит регистрацию кандидата при наличии иностранных активов
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    Выборы-2018: ЦИК отменит регистрацию кандидата при наличии иностранных активов

    10:40  23 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК отменит регистрацию кандидата при наличии иностранных активов

    Москва, 23 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициирует отмену регистрации кандидата в президенты России в судебном порядке, если будут обнаружены иностранные финансовые активы, запрещенные по закону. Соответствующее заявление сделал замглавы ЦИК Николая Булаев.

    «В случае, если у кандидата после регистрации обнаруживаются иностранные финансовые инструменты, которые запрещены законом, то регистрация отменяется. ЦИК инициирует этот процесс — регистрацию отменяет Верховный суд по заявлению ЦИК», — рассказал Булаев агентству РИА Новости.

    Отметим, что кандидатам в президенты РФ необходимо закрыть все иностранные счета до подачи документов на регистрацию в ЦИК. Необходимо также избавиться от иностранных активов, если таковые имеются.

    Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин пойдет на них как самовыдвиженец.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #путин #цик #выборы-2018
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