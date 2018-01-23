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Хуг рассказал, когда завершится работа миссии ОБСЕ в Донбассе
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    Хуг рассказал, когда завершится работа миссии ОБСЕ в Донбассе

    10:41  23 Января 2018
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    Хуг рассказал, когда завершится работа миссии ОБСЕ в Донбассе

    Мариуполь, 23 января. Для продолжения работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине нужно соответствующее решение всех членов миссии. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в Мариуполе.

    Он напомнил, что работа миссии подходит к окончанию в марте текущего года.

    «Для того чтобы СММ ОБСЕ продолжила свою деятельность, нужна будет поддержка всех ее членов», — заявил он.

    Кроме того, он отметил, что в Мариуполе работают 130 сотрудников миссии, из которых 90 человек — иностранные граждане.

    Хуг рассказал, когда завершится работа миссии ОБСЕ в Донбассе

    Напомним, в декабре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва не против того, чтобы весь Донбасс находился под контролем международных сил Организации объединенных наций, но договариваться об этом должны между собой Киев и власти Донецкой и луганской народных республик.

    Впрочем, Киев всеми способами уклоняется от прямых контактов с руководством республик Донбасса.

    Путин также напомнил, что российской армии на Донбассе не было и нет.

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    Автор: Дана Балан
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