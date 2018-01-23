Украинский писатель обвинил Достоевского и Толстого в продвижении интересов России на Западе

Киев, 23 января. Украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что гении России обеспечивают огромный запас прочности своей стране, которая благодаря их трудам становится практически неуязвимой.

«У России огромный запас прочности благодаря защитной гуманитарно-культурной оболочке из всех тех ее гениев», — отмечает радикально настроенный украинский писатель.

Он отмечает, что российские писатели популярны на Западе, и интерес к ним не утихает. Он констатирует, что Россия останется неуязвимой до тех пор, пока «мир верит в Достоевского». Андрухович вынужден признать, что Запад никогда не отвернется от российских мастеров слова.

«Это такая, конечно, метафора, но вы даже не представляете, насколько это – российское классическое культурное наследие – весомый фактор продвижения Россией своих интересов на международной арене, — приводит его слова украинский журнал «Країна». — Если бы миллионы людей на земле не обожали Толстого, Чайковского, того же Достоевского, Чехова, Булгакова, Шостаковича, то от России уже бы давно совместными усилиями избавились, словно гигантской опухоли на теле человечества».

Кроме того, Андрухович добавил, что считает Достоевского «местами довольно посредственным беллетристом и одновременно реакционным, очень опасным мыслителем».

Украинский писатель выразил надежду, что Россия сможет самостоятельно себя развалить. Он предположил, что этому могут способствовать какие-нибудь внутренние проблемы.