В Госдуме прокомментировали реакцию Киева на предложение Путина вернуть технику из Крыма

Москва, 23 января. Первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал «трюком» предложение российского главы Владимира Путина передать военную технику из Крыма.

«Заявление Климкина означает только одно: они упорствуют в непризнании реалий — того, что Крым вернулся в состав России, плотно интегрирован в российское пространство, и это, без всяких сомнений, часть Российской Федерации, поэтому попытки поставить это под сомнение не имеют никакого смысла», — сказал Новиков в комментарии RT.

Он также отметил, что не имеет особого значения, заберет Украины технику в итоге или нет. Киевские власти хотят сделать «сиюминутный пиар», уверен Новиков.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что предложение Путина о передаче военной техники из Крыма является «трюком России». Он подчеркнул, что Киев не будет делать «никаких вещей, которые могут ослабить политическую или юридическую позицию» властей.