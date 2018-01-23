«Джебхат ан-Нусра» за сутки шесть раз нарушила режим перемирия

Москва, 23 января. Министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в провинциях Латакия (2) и Алеппо (1). Турецкая сторона сообщила о фактах стрельбы в провинциях Даръа (1) и Дамаск (2). Ситуация в сирийских зонах деэскалации оценивается наблюдателями как стабильная. Нарушения были замечены в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению Сирии. В населенный пункт Расм Эль-Хермель провинции Алеппо было доставлено более двух тонн продуктов питания. За минувшие сутки медицинскую помощь получили 143 сирийца.

1 Организация запрещена на территории РФ.