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«Украинская газотранспортная система приговорена»: эксперт оценил сокращение транзита газа через Украину
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    «Украинская газотранспортная система приговорена»: эксперт оценил сокращение транзита газа через Украину

    10:27  23 Января 2018
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    «Нафтогаз» приговорен к ликвидации»: эксперт оценил сокращение транзита газа через Украину

    «Газпром» сократил транзит газа через Украину в Европу на 25% по сравнению с началом месяца. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему. — Прим. ФАН) сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки», — заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

    По словам украинского политика, это связано с тем, что российская компания использует газ, который был накоплен летом в европейских хранилищах, а также направляет его через «Северный поток». Он т акже отметил, что снижение потребления сырья в странах Европы связано с относительно теплой погодой.

    В поисках решения

    Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН напомнил, что в украинском министерстве лишь подтвердили то, что ранее озвучивалось «Газпромом». Причем, надо отметить, что в несвойственной для украинских чиновников манере — сухо и безэмоционально.

    «Нафтогаз» обычно комментирует такие вещи более ярко: спасите-помогите! Грабят-убивают! На Украине постепенно приходят к пониманию, что планы Москвы полностью отказаться от украинского транзита после 2020 года — это не шантаж, не блеф, а реальность. И что западные союзники киевских властей ничем не могут им помочь. Напомню, на днях в «Нафтогазе» говорили о том, что бессмысленно полагаться на «сознательные круги в ЕС и США», так как в реализации «Северного потока-2» заинтересованы ряд влиятельных компаний из Германии, Франции, Австрии и Голландии. Наконец-то до них дошло», — пояснил Дмитрий Родионов.

    «Нафтогаз» приговорен к ликвидации»: эксперт оценил сокращение транзита газа через Украину

    По словам эксперта, украинские власти, впрочем, еще пытаются искать какие-то варианты смягчения для себя последствий того, что их оставят без транзита. Говорят, предлагали «Газпрому» значительное снижение стоимости транзита.

    «Но они не понимают, что нет такой скидки, которая компенсировала бы политические риски, грозящие обернуться огромными финансовыми потерями. «Газпрому» нужно доставлять газ в Европу, а европейцам — получать его без накладок. Политика тут отходит на второй план, несмотря на попытки Вашингтона и Брюсселя примешать ее — то обвинят Москву в ущемлении прав Киева, то попытаются натянуть на СП-2 неприменимые к нему нормы европейского законодательства. На Украине уже, похоже, смирились с этим. Недавно слышал, что они рассматривают возможность превратить свою ГТС в некий газовый хаб для Европы. Но все это лишь судорожные попытки утопающего ухватиться за воду — украинская ГТС приговорена к превращению в металлолом, а компания «Нафтогаз» — к ликвидации. Наверное, потому они обычно так эмоционально и реагируют», — резюмировал Дмитрий Родионов.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», цены на газ на Украине могут вырасти на 8,3%.

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    Автор: Илья Муромский
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    #украина #газ #газпром #нафтогаз
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