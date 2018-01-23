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Глава Пермского края предложил Путину наградить учительницу, защищавшую детей от нападения
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    Глава Пермского края предложил Путину наградить учительницу, защищавшую детей от нападения

    10:13  23 Января 2018  /обновлено: 10:32  23 Января 2018
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    Глава Пермского края предложил Путину наградить учительницу, защищавшую детей от нападения

    Москва, 23 января. Глава Пермского края Максим Решетников предложил президенту РФ Владимиру Путину наградить учительницу, защищавшую детей во время поножовщины, произошедшей в одной из школ региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Пермского края.

    «Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя  Наталии Шагулиной», — отмечается в сообщении.

    В частности, Решетников предложил наградить учительницу медалью «За отвагу».

    Напомним, что 15 января в пермской школе произошла драка с использованием холодного оружия. В результате пострадали 15 человек, среди них ученики младших классов и учительница. К счастью, подозреваемых удалось задержать. Ими оказались два бывших ученика школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

     

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    Автор: Дима Оленин
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    #путин #нападение #пермь #школа
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