Шойгу: Турция стала второй страной НАТО, закупившей С-400 у России

Москва, 23 января. Договор с Анкарой на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подписан, Турция стала второй страной Североатлантического альянса, закупившей системы ПВО дальнего действия производства РФ. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время своего турне по странам Юго-Восточной Азии.

Сергей #Шойгу в рамках рабочего визита во Вьетнам сообщил о заключении контракта на поставку Турции систем #ПВО #С400 https://t.co/00Yb1tGj2T pic.twitter.com/B4Q9TgG4Ys — Минобороны России (@mod_russia) January 23, 2018

Российский министр напомнил, что на сегодняшний день два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную оборону в сирийских Хмеймиме и Тартусе.

По словам Шойгу, это уникальные комплексы с неповторимыми тактико-техническими характеристиками.

«Подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турцией, которая является членом НАТО», — заявил министр.

Кроме того, он рассказал об интересе С-400 со стороны других государств.

«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — добавил министр.

Минувшим летом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, отметив, что вопрос локализации производства будет определяться готовностью турецкой промышленности.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября минувшего года, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и внесла за них предоплату.

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