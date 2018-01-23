Российские базы «Тартус» и «Хмеймим» в Сирии защитят зенитными «гвоздями»

Москва, 23 января. В арсенале российских систем ПВО появится уникальная малогабаритная зенитная ракета. Она создавалась с учетом применения в Сирии ЗРК «Панцирь», в перспективе станет основным средством для борьбы с высокоточным оружием.

Как рассказали газете «Известия» в Минобороны РФ, ракета за ее миниатюрные размеры уже получила у военных прозвище «гвоздь». Боеприпас способен поражать в том числе самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня.

В США российские ЗРПК уже назвали «идеальным оружием» для отражения массированных атак противника с применением БЛА. По данным экспертов The National Interest, такой эффективной системы ближней защиты ПВО, как у России, в Штатах не существует.

Сейчас новая зенитная ракета успешно проходит испытания.

«Такие изделия очень нужны для нейтрализации угроз, с которыми столкнулись российские базы Хмеймим и Тартус, недавно атакованные целым роем «беспилотных камикадзе», — считает независимый военный эксперт Антон Лавров.

Он также предположил, что на вооружение «Гвоздь» поступит в самые сжатые сроки.

11 января президент России Владимир Путин назвал атаку на «Хмеймим» попыткой провокации и подрыва отношений РФ с партнерами.

«Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей — это первое. Второе — наши отношения с партнерами, с Турцией и Ираном, тоже попытка разрушить эти отношения. Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно», — подчеркнул он.