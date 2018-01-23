По стопам Apple: Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов

Рим, 23 января. Итальянская антимонопольная служба заподозрила корейскую компанию Samsung в умышленном замедлении старых моделей смартфонов.

По мнению итальянских экспертов, в Samsung тайно замедляют работу устаревших моделей смартфонов, чтобы побуждать потребителей к приобретению новинок компании. Кроме того, существует версия, что корейская корпорация находится в сговоре со своим главным конкурентом из США — компанией Apple, против которой возбуждено уголовное дело из-за аналогичных действий.

По данным антимонопольной службы, организации сформировали «общую коммерческую политику». Apple и Samsung якобы используют недостатки некоторых компонентов для ограничения сроков эксплуатации смартфонов, пишет «Ньюинформ».

В корейской компании уже отреагировали на эти обвинения. По словам представителей Samsung, корпорация не уменьшала производительность процессоров аппаратуры за счет обновлений прошивок, передает Ura.Ru.

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