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По стопам Apple: Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов
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    По стопам Apple: Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов

    10:02  23 Января 2018
    727

    По стопам Apple: Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов

    Рим, 23 января. Итальянская антимонопольная служба заподозрила корейскую компанию Samsung в умышленном замедлении старых моделей смартфонов.

    По мнению итальянских экспертов, в Samsung тайно замедляют работу устаревших моделей смартфонов, чтобы побуждать потребителей к приобретению новинок компании. Кроме того, существует версия, что корейская корпорация находится в сговоре со своим главным конкурентом из США — компанией Apple, против которой возбуждено уголовное дело из-за аналогичных действий.

    По данным антимонопольной службы, организации сформировали «общую коммерческую политику». Apple и Samsung якобы используют недостатки некоторых компонентов для ограничения сроков эксплуатации смартфонов, пишет «Ньюинформ».

    По стопам Apple: Samsung заподозрили в замедлении старых смартфонов

    В корейской компании уже отреагировали на эти обвинения. По словам представителей Samsung, корпорация не уменьшала производительность процессоров аппаратуры за счет обновлений прошивок, передает Ura.Ru.

    Ранее сообщалось, что российский бренд смартфонов Caviar присоединился к Putin Team - команде, поддерживающей участие действующего президента России Владимира Путина на выборах-2018. Caviar представила два iPhone X с золотой надписью Putin Team.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #италия #samsung #apple #замедление
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