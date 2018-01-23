Сирия сегодня: Госдеп прокомментировал действия Турции, курды заявили о разгроме протурецких боевиков

Сирия, 23 января. Курдские вооруженные формирования заявили о том, что разгромили протурецких боевиков. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не думает, что в Африне «столкнулись» Турция и Соединенные Штаты. Дамаск под обстрелом. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Анкара против Вашингтона

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон не считает, что США «столкнулись» со своим союзником по Североатлантическому альянсу Турцией в Африне. Об этом в понедельник сообщил госдеп США.

Напомним, 20 января турецкий Генштаб объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают Соединенные Штаты. Вместе с турецкими войсками действуют боевики так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА)

«Нет, я совершенно не считаю, что вы можете увидеть двух союзников по НАТО противостоящими друг другу», — сделал заявление Тиллерсон.

Он вновь подтвердил позицию Соединенных Штатов, что у Турции есть право на защиту от террористов, призвав Анкару «к сдержанности и избирательности».

«Это сложная ситуация, в которой много гражданских лиц смешано, поэтому мы просто попросили их: попытайтесь быть точными, попытайтесь ограничить (военную) операцию, проявить некоторую сдержанность. Давайте посмотрим, сможем ли мы работать с вами, чтобы создать такую зону безопасности, которая вам может понадобиться», — заявил Тиллерсон.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Африне была согласована с Москвой.

Курды ударили по ССА

Курдские вооруженные формирования выбили протурецких боевиков из деревни Корна в районе пограничного с Турцией поселения Бюльбюль. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

«По состоянию на 00.30 (1.30 мск, — Прим. ФАН) четвертого дня турецкой агрессии на Африн в ходе спецоперации бойцы КСС полностью освободили деревню Корна, полностью выбив вражеские силы из населенного пункта», — сказал Хеду.

В ходе боестолкновения, как отметил Хеду, были убиты и ранены десятки боевиков. По его словам, оставшиеся в живых обратились в бегство, оставив на поле боя тела убитых товарищей. «Наши бойцы забрали два тела, оружие и одну единицу военной техники», — добавил он.

Дамаск под огнем

Число жертв минометного обстрела террористов в квартале Баб-Тума в историческом центре Дамаска увеличилось до девяти, 21 человек пострадал. Об этом сообщают сирийские средства массовой информации.

Сообщается, что один из снарядов, который был запущен террористами, попал в автобусную станцию. В результате погибли люди.

Боевики, расположившиеся в восточном пригороде Дамаска и в поселении Джобар в частности, нарушая режим прекращения огня, продолжают регулярно обстреливать центральные районы Дамаска. Кроме того, обстрелам подверглась историческая часть сирийской столицы.