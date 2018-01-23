Сирия: Дамаск и Минобороны РФ планируют крупную программу по возвращению беженцев

Дамаск, 23 января. Правительство Сирии и российский Центр по примирению враждующих сторон планируют реализовать в стране масштабную программу по возвращению беженцев в свои дома. Об этом заявил глава министерства национального примирения Али Хайдар.

Ранее военные из России организовали возвращение нескольких тысяч беженцев в населенный пункт Эль-Бувайда, расположенный в провинции Дамаск.

«Сотрудничество касается не только Эль-Бувайды. Я говорю обо всем южном регионе. Мы провели инспекционные поездки еще в нескольких районах, и у нас есть совместные планы на ближайшее время», — подчеркнул Али Хайдар в беседе с РИА Новости.

Напомним, заявив о выполнении основной цели группировки российских войск в Сирии президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что часть российских сил останется в стране для участия в послевоенном восстановлении САР и обеспечения безопасности населения страны перед лицом террористической угрозы.