Глава МИД Украины рассказал о подготовке бойкота ЧМ-2018 в России

Киев, 23 января. Украина ведет переговоры о возможности бойкота чемпионата мира по футболу — 2018 в России или проведении протестов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Украинский министр отметил, что Киев ведет диалог на этот счет с разными федерациями, пишет «ФедералПресс».

«Но мы также говорим с разными организациями болельщиков по поводу того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — отметил он.

Напомним, первенство мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Российской Федерации.

Сборная Украины проиграла Хорватии в отборочном матче мундиаля-2018 со счетом 0:2 и не пробилась в финальную часть турнира.

В турнирной таблице группы I Исландия набрала 22 очка и заняла первое место, хорваты набрали 20 очков — второе место. Украина стала третьей, набрав всего 17 очков.