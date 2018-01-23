Стало известно, как пересчитают пенсии работающим пенсионерам в 2018 году

Москва, 23 января. В то время как для обычных пенсионеров в начале 2018 года была проведена индексация пенсий, работающие пожилые люди ее не получили — вместо этого они смогут получить прибавку за счет повышения стоимости пенсионных баллов и их увеличения.

Ежегодно в России лицам, которые продолжают трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, зачисляются дополнительные пенсионные баллы. Кроме того, изменяется стоимость самих баллов — в наступившем году за один балл будет начисляться 81,49 рублей.

Пенсионный фонд будет производить перерасчет выплат работающим пенсионерам в августе 2018 года. При этом максимальное количество пенсионных баллов, которые будут зачислены, не превышает трех. Таким образом, прибавка к пенсии работающих пенсионеров не сможет превысить 244,47 рубля, сообщает «Инфореактор».

Напомним, президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ о заморозке накопительной части пенсии в РФ до 2020 года. Сэкономленные деньги будут перенаправлены на финансирование страховой части пенсии.