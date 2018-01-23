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Сирия: военные РФ помогли почти 9,5 тыс. беженцам вернуться в провинцию Риф
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    Сирия: военные РФ помогли почти 9,5 тыс. беженцам вернуться в провинцию Риф

    9:37  23 Января 2018
    656

    Сирия: военные РФ помогли почти 9,5 тыс. беженцам вернуться в провинцию Риф

    Дамаск, 23 января. Российские военные помогли 9,5 тысячам сирийских беженцев вернуться в родную провинцию Риф.Об организации их перемещения в город Эль-Бувайда сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Представитель центра генерал-майор Виктор Паньков отметил, что процесс переговоров шел сложно. Город, расположенный в шести километрах от Дамаска, опустел почти шесть назад из-за боевых столкновений. В 25 километрах от него расположены позиции боевиков умеренной оппозиции.

    «Мы провели совместную рабочую поездку по населенному пункту, оценили обстановку, в особенности — его безопасность. Добивались скорейшего возвращения мирного населения», — отметил он.

    В итоге российским военным удалось привезти 1,5 тыс. семей, это более 9,5 тыс. беженцев.

    Кроме того, Паньков отметил, что сейчас Эль-Бувайда активно восстанавливается: в городе снова работает водопровод, больница и несколько школ.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце минувшего года пообещал лидеру САР Башару Асаду дальнейшую поддержку в защите территориальной целостности Сирии, а также помощь в восстановлении ее экономики.

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #путин #сирия #экономика
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