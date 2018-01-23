Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

Вашингтон, 23 января. Российская Федерация поднялась на одну строчку и заняла 26-е место в рейтинге лучших государств планеты по версии журнала U.S. News & World Report.

Специалисты оценивали 80 стран мира по девяти признакам, среди которых мощь и влияние на международной арене, темпы роста экономической отрасли, технологии и инновации, открытость для бизнес-структур, социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, туризм и путешествия, а также историческое наследие.

Аналитики поставили высокие оценки армии России, ее политическому и экономическому влиянию и силе. Отмечались также международные союзы и высшее руководство. Помимо этого, доверие вызвала перспективы экономики, пишет АиФ.

Лидером рейтинга стала Швейцария, серебро и бронза достались Канаде и Германии, сообщает «ФедералПресс».

Минувшей осенью Россия заняла 35-ю строчку в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает простоту ведения бизнеса. За 12 месяцев РФ поднялась в рейтинге на пять пунктов.

Напомним, ранее телеканал «Би-би-си» сообщил, что Россия вернулась на международную арену в качестве одного из ключевых игроков. Отмечалось, что во многом усиление России в международной политике связано с личными достижениями президента страны Владимира Путина и успехами ВКС РФ в Сирии.

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