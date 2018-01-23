США заявили об обнаружении российского «корабля-шпиона» у своих берегов

Вашингтон, 23 января. В министерстве обороны США заявили об обнаружении у американского побережья российского корабля-разведчика «Виктор Леонов». По мнению представителей Пентагона, он занимался якобы «шпионажем».

По данным американского военного ведомства, «Виктор Леонов» был обнаружен в 160 километрах от города Уилмингтон, который расположен в Северной Каролине. В Минобороны США добавили, что российский корабль прошел в международных водах.

Как передает телеканал CNN, с эскадренного миноносца USS Cole подтвердили местоположение судна. По мнению американских военных, «Виктор Леонов» якобы занимался «шпионажем» в этом регионе.

Однако очередная антироссийская паника в американских СМИ оказалась напрасной. «Виктор Леонов» следовал согласно своему маршруту и не занимался никаким «шпионажем». Судно посетило Тринидад и Тобаго во время плавания по Карибскому морю. Корабль осуществляет плавание вдоль границы, передает «ФедералПресс».