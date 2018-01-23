Российским школам могут запретить нанимать на работу непрофессиональных охранников

Москва, 23 января. В Госдуме предложили в обязательном порядке оборудовать все школы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и металлодетекторами. Кроме того, школы хотят обязать нанимать для охраны только компетентных сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП).

Письмо с такой инициативой уже направили в Министерство образования и науки. Для претворения этих предложений в жизнь, необходимо сделать обязательным исполнение профстандарта охранника образовательного учреждения. Он был утвержден Минтрудом в 2015 году.

Автором инициативы является зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. В комментарии RT он пояснил, что сейчас исполнение профстандарта носит просто рекомендательный характер, именно поэтому в школы часто нанимают на должности охранников неподготовленных должным образом людей, а это ставит под угрозу безопасность учеников и персонала.

Он напомнил о нападении на школу в Перми. «Когда сложилась очень опасная ситуация, угрожающая жизни и здоровью детей, частный охранник даже не нажал кнопку экстренного вызова полиции. Либо он растерялся, либо такой кнопки у него не было вовсе. Если предлагаемый стандарт будет внедрён во всех школах России, уровень их безопасности существенно повысится», — сказал Выборный.

Для выработки окончательных мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений, по его мнению, следует создать при Минобрнауки межведомственную рабочую группу, членами которой должны стать представители Росгвардии, ФСБ, МЧС, МВД, а также эксперты из охранного сообщества.

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников направил президенту России Владимиру Путину представление к награде учителя школы №127 Наталии Шагулиной, которая была ранена в результате драки с поножовщиной в пермской школе №127,

В пресс-службе региональном правительства уточнили, что Решетников предложил наградить Шагулину медалью «За отвагу».



