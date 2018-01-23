Выборы президента 2018: избирательный штаб в поддержку Путина открылся в Приамурье

Благовещенск, 23 января. Региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты России Владимира Путина начал свою работу в Амурской области. Об этом говорится в сообщении регионального отделения партии «Единая Россия».

Для координации выборных мероприятий в Амурской области создан региональный общественный штаб по поддержке кандидата на должность президента России Владимира Путина, следует из сообщения.

Отмечается, что в составе штаба работает и общественная приемная кандидата, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млн подписей было собрано в поддержку Путина на выборах-2018.

Напомним, выборы президента России состоится 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. Действующий президент Российской Федерации в начале декабря заявил о намерении идти на грядущие выборы-2018, Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Инициативная группа избирателей, в которую вошли свыше 600 человек, 26 декабря ушедшего года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на мартовских выборах-2018.

Владимир Путин. Биография