МГУ вошел в рейтинг самых красивых университетов в Европе

Москва, 23 января. Главный корпус Московского государственного университета включили в топ-10 самых красивых вузов Старого света по версии журнала Times Higher Education (THE).

Как сообщает «Вечерняя Москва», Московский госуниверситет замкнул топ-10, в первые три строчки рейтинга заняли соответственно Болонский университет в Италии, испанский Университет Саламанки и португальский Коимбрский университет.

«Главное здание МГУ имени Ломоносова возвышается над остальным кампусом, стоя на высоте 240 метров, увенчанное 57-метровым шпилем и 12-тонной пятиконечной звездой», — говорится в описании российского вуза в журнале THE.

Как напоминает «Газета.ru», почти год назад президент Владимир Путин при посещении МГУ в Татьянин день спел вместе со студентами песню на стихи Владимира Войновича «Четырнадцать минут до старта».