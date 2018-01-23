Land Cruiser Prado выпустят в бюджетном трехдверном формате

Москва, 22 января. В ближайшее время на рынках появится новая модификация известного японского внедорожника Land Cruiser Prado Utilty — «рабочая» трехдверная версия будет наиболее бюджетной моделью Prado. Цена трехдверного внедорожника не превысит 3 млн рублей.

Prado Utility — это фейслифтовый вариант базовой версии японского внедорожника, оснащенная 177-сильным турбодизельным двигателем объемом 2.8 литра с механической коробкой передач. В то время как обычный пятидверный вариант внедорожника стоит порядка 3,1 млн рублей, Prado Utility обойдется покупателю на полмиллиона рублей дешевле.

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado превратили в «рабочую лошадь»https://t.co/eEGGHbDG86 pic.twitter.com/dcsRKYEFzv — Мотор (@MotorRu) January 22, 2018

Оснащение фейслифтовой рабочей версии будет вполне достойным, отмечает «Инфореактор» — в комплект войдут круиз-контроль, рейлинги, кондиционер и пять подушек безопасности. В списке также обогрев зеркал заднего вида, магнитола и автосвет.