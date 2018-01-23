Доверенные лица кандидата Путина в Йошкар-Оле приняли горожан в избирательном штабе

Йошкар-Ола, 23 января. Доверенные лица кандидата на пост президента РФ Владимира Путина в Марий Эл накануне в избирательном штабе общались с горожанами.

Как сообщает ИА МедиаПоток, это был первый прием избирателей, который провели в столице Марий Эл непосредственно доверенные лица кандидата Путина Дмитрий Шипунов и Борис Ефремов.

Сам же штаб, который расположен в одном из офисных центров по адресу Панфилова, 39, работает уже на протяжении нескольких дней. Ежедневно в штаб приходят десятки горожан, которые выражают поддержку Путину, а также интересуются, как можно принять участие в избирательной кампании.