Госдума хочет ввести видеофиксацию применения огнестрельного оружия в России

Москва, 23 января. На рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект об обязательной видеофиксации применения огнестрельного оружия в России. Автор законопроект, Олег Нилов из «Справедливой России», утверждает, что требования к полицейским и гражданским лицам, владеющим оружием, необходимо ужесточить.

«Каждый день идут новости, как сводки с фронта, о пострелянных и порезанных людях», — утверждает Нилов.

На одежде полицейских Нилов предлагает разместить системы видеофиксации, которые бы снимали моменты применения оружия — например, они могли бы быть встроены в полицейские значки.

«Законопроект усложнит действия человека с оружием и минимизирует бездумное применение оружия, — рассказал Нилов изданию «Парламентская газета». — Он защитит как потенциальных жертв преступников, так и людей, которые оборонялись».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости поставить под особый контроль оборот огнестрельного оружия в России — в том числе для этого была создана Росгвардия.