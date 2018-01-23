Капитан «Уральских пельменей» Рожков стал доверенным лицом Путина

Екатеринбург, 23 января. Бессменный лидер юмористического объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Как сообщают региональные СМИ, об этом стало известно накануне, после того, как в российской Центральной избирательной комиссии был зарегистрирован очередной список доверенных лиц кандидата Путина.

Напомним, что первая часть списка доверенных лиц Владимира Путина, в которой фигурировали фамилии 259 человек, в ЦИКе зарегистрировали еще 12 января. Таким образом, сейчас официально в списках 413 доверенных лиц из 600 возможных.