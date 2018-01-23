Президент ЦСКА оценил уровень нынешнего регулярного сезона Евролиги

Москва, 23 февраля. Президент столичного ЦСКА Андрей Ватутин оценил уровень нынешнего регулярного сезона престижнейшего баскетбольного турнира — Евролиги.

По его словам, конкуренция в Евролиге стала, естественно, выше, поскольку все клубы бьются до последних секунд.

«Тот же «Милан» уступил нам по всем статьям, но потом выиграл две встречи подряд. Все играют с перепадами, это надо принять. Это говорит о том, что пройти всю дистанцию без неудач невозможно, главное — получить преимущество своей площадки в плей-офф», — передает газета «Известия» слова Ватутина.

Он также сделал акцент на проблемах армейцев, которым не хватало Лео Вестерманна. Кроме того, больше отдачи хотелось бы видеть от Семена Антонова, Андрея Воронцевича и капитана команды Виктора Хряпы, подчеркнул президент клуба.

«Серия поражений в начале 2018 года не выбила нас из колеи», — отметил Ватутин.

Напомним, 16 мая 2016 года президент России Владимир Путин поздравил игроков и тренерский штаб ЦСКА с исторической победой в финале Евролиги, где армейцы в напряженнейшем матче устояли перед «Фенербахче».

Лидер РФ отметил сплоченность и выдержку ЦСКА.

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