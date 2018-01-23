СМИ узнали о намерении Трампа пригласить Макрона с госвизитом в США

Вашингтон, 23 января. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается пригласить своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Вашингтон с государственным визитом. Об этом со ссылкой на собственные источники передает телеканал CNN.

Отмечается, что глава Елисейского дворца первым среди иностранных лидеров удостоится такой чести.

Стоит напомнить, что государственный визит отличается от рабочего или официального тем, что он является высшей формой дипломатического визита.

Невзирая на то, что ряд лидеров других государств успели побывать в Белом доме при Трампе, никто из них не совершал государственный визит, передает телеканал «360».

По данным CNN, американский лидер пригласит Макрона на текущей неделе. Возможно, он сделает это на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинформировал российского лидера Владимира Путина о результатах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Трампом.

В Кремле отмечали, что телефонная беседа лидеров Казахстана и РФ состоялась по инициативе Астаны.

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