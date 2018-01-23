«Нам бы Путина»: британцы отреагировали на заявление Генштаба о «враждебной России»

Лондон, 23 января. Британские пользователи соцсетей скептически отнеслись к высказыванию главы Генштаба ВС Великобритании Николаса Картера об опасности «враждебных действий» со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, многие комментаторы заподозрили Картера в паникерстве и предположили, что Великобритания бы только выиграла, если бы страну возглавил такой лидер как президент России Владимир Путин.

«Хорошая попытка, но у меня все равно не получается ненавидеть Россию! Остановите это смешное паникерство. Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи также сообщили, что проголосовали бы за Владимира Путина, если бы тот избирался в британский парламент вместо того «мусора», который заседает в нем сейчас.

Нашлись и те, кто подсчитал оборонные расходы России и НАТО.