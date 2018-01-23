Шойгу: Россия готова поделиться с Вьетнамом опытом применения боевой техники

Ханой, 23 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил военных специалистов из Вьетнама побывать в России для консультаций по испытаниям военной техники в боевых условиях. Об этом глава Минобороны заявил в ходе встречи со своим вьетнамским коллегой Нго Суан Литем.

Российский министр подчеркнул, что Вьетнам является для РФ «давним и испытанным партнером»

«Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами и поделиться опытом испытаний техники в реальных боевых условиях», — объявил Шойгу.

По словам Шойгу, в Москве рассматривают дружбу с Вьетнамом в качестве одного из важных приоритетов во внешней политике.

«Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас — один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — объявил министр.

Шойгу отметил также продолжающуюся работу в области российско-вьетнамского сотрудничества в военно-морской области и сфере образования.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин побывал во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там прошла краткая встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.