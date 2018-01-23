Сирия: во Франции допустили возможность распада САР из-за ситуации в Африне

Дамаск, 23 января. Обстановка в Сирии ухудшается, и республика может расколоться на несколько частей, САР ждет новая волна терроризма и массовое бегство жителей, если международное сообщество не добьется мирного урегулирования ситуации. Таким мнением поделился постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, комментируя проведение Турцией военной операции против курдов в районе Африна.

Он уверен в том, что «Сирия стоит на перепутье, что возможно обострение: раздробление, этнические чистки — все может привести к новому витку терроризма и очередной гуманитарной катастрофе», передает ТАСС.

Однако он также выразил мнение, что есть другой способ уладить ситуацию — мирный.

«Если найдем способ убедить американцев, европейцев, русских и других действовать в одном направлении, добиваться мира, то это будет возможно (мирное урегулирование — Прим.ред.)», — подчеркнул он.

Делаттр добавил, что необходимо сесть за стол переговоров, чтобы избежать трагедии.

Напомним, подготовка к массированной атаке на курдские формирования на севере Сирийской Арабской Республики началась после провокации США, поскольку в Вашингтоне сообщили о возможности создания в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, что абсолютно неприемлемо для турецкой стороны, где называют сирийских курдов союзниками экстремистской «Рабочей партии Курдистана».