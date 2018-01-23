Потребление картошки среди россиян растет последние 10 лет

Москва, 23 января. В минувшем году граждане России употребили картошки на четверть больше медицинской нормы. Об этом говорится в материалах Минсельхоза. Потребление востребованного продукта растет в течение последних 10 лет.

Как отметили в Картофельном союзе, увеличился также спрос на чипсы и картофель фри. Научные специалисты тревожатся, что увлечение крахмалосодержащей продукцией приведет к росту числа больных диабетом, пишут «Известия».

Граждане России за 12 месяцев съедают на 25% больше регламентированной министерством здравоохранения нормы потребления картофеля в 90 кг на человека. В минувшем году потребление этого овоща составило 112,6 кг на человека.

Отмечается, что алгоритм расчета утвержден Росстатом в 2006 году, и с того момента он не менялся.

В ЕМИСС уточнили, что берут во внимание данные об урожае, которые им предоставляет Минсельхоз.

«Из этого числа вычитаем количество продукции, поступающей на экспорт, а также портящейся и не попадающей на прилавок. Прибавляем импортные товары. В результате получаем так называемый фонд личного потребления. И уже это число делим на население в стране», — объяснили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин призвал использовать новые способы поддержки сельского хозяйства, чтобы итог работы производителей данной продукции не обернулся для них новыми экономическими проблемами.

Ранее президент России отметил необходимость наращивать выпуск качественной экологически чистой продукции, развивать глубокую переработку, усиливать позиции на отечественном и мировом рынках.

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