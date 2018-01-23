Москва, 23 января. Фонд по поддержке изобретений и инноваций в сельском хозяйстве, своего рода агропромышленный аналог «Сколково» появится в России.

Как сообщают «Известия», Фонд развития инноваций в АПК, который будет создан по поручению российского Кабмина, будет функционировать при федеральном министерстве сельского хозяйства.

«Фонд будет привлечен, в частности, к решению задач, которые определены в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года», — пояснили изданию в пресс-службе ведомства.

Кроме прочего, фонд развития инноваций в АПК будет не только поддерживать разработки в рамках научно-технической программы, но и финансировать другие изобретения для нужд сельского хозяйства.

Добавим, что осенью прошлого года, выступая на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, Владимир Путин заявил, что «отрасль демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику».