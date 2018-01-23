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Агропромышленный аналог «Сколково» появится в России
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    Агропромышленный аналог «Сколково» появится в России

    7:00  23 Января 2018
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    Агропромышленный аналог «Сколково» появится в России

    Москва, 23 января. Фонд по поддержке изобретений и инноваций в сельском хозяйстве, своего рода агропромышленный аналог «Сколково» появится в России.

    Как сообщают «Известия», Фонд развития инноваций в АПК, который будет создан по поручению российского Кабмина, будет функционировать при федеральном министерстве сельского хозяйства.

    «Фонд будет привлечен, в частности, к решению задач, которые определены в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года», — пояснили изданию в пресс-службе ведомства.

    Кроме прочего, фонд развития инноваций в АПК будет не только поддерживать разработки в рамках научно-технической программы, но и финансировать другие изобретения для нужд сельского хозяйства.

    Агропромышленный аналог «Сколково» появится в России

    Добавим, что осенью прошлого года, выступая на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, Владимир Путин заявил, что «отрасль демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику». 

    «Сегодня это современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны. Производители не только укрепляют позиции на российском рынке, но и наращивают свой экспортный потенциал», — сказал президент.

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #сельское хозяйство #агропромышленный комплекс #владимир путин
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