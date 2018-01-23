Эксперты рассказали, кто пострадает от изменения алгоритма формирования новостной ленты в Facebook
Москва, 23 января. В крупнейшей в мире социальной сети Facebook изменится алгоритм формирования новостной ленты. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, приоритет получат посты родственников и друзей, а количество публикаций СМИ и брендов в новостной ленте снизится.
В администрации объясняют изменения заботой о пользователях. По мнению основателя Facebook Марка Цукерберга, соцсеть должна связывать людей.
«Я ожидаю, что подписчики Facebook будут тратить свое время с большей пользой. И если мы поступим правильно, то это благотворно повлияет на наше сообщество и на наш бизнес в долгосрочной перспективе», — заявил Цукерберг.
Эксперты отмечают, что от изменения алгоритма пострадают коммерческие компании и СМИ, рассчитывающие на бесплатное продвижение своих публикаций. Из-за новшества им придется вкладывать дополнительные средства в платное продвижение своих публикаций.