Эксперты рассказали, кто пострадает от изменения алгоритма формирования новостной ленты в Facebook

Москва, 23 января. В крупнейшей в мире социальной сети Facebook изменится алгоритм формирования новостной ленты. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, приоритет получат посты родственников и друзей, а количество публикаций СМИ и брендов в новостной ленте снизится.

В администрации объясняют изменения заботой о пользователях. По мнению основателя Facebook Марка Цукерберга, соцсеть должна связывать людей.

«Я ожидаю, что подписчики Facebook будут тратить свое время с большей пользой. И если мы поступим правильно, то это благотворно повлияет на наше сообщество и на наш бизнес в долгосрочной перспективе», — заявил Цукерберг.

Эксперты отмечают, что от изменения алгоритма пострадают коммерческие компании и СМИ, рассчитывающие на бесплатное продвижение своих публикаций. Из-за новшества им придется вкладывать дополнительные средства в платное продвижение своих публикаций.