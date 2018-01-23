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Новости Сирии
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Россия
РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу
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    РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

    6:47  23 Января 2018
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    РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

    Ханой, 23 января. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в настоящий момент ведет переговоры о возможности продажи зенитных ракетных систем С-400 ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

    Глава российского военного ведомства не стал озвучивать конкретных потенциальных покупателей, добавив, что заинтересованность со стороны некоторых государств есть и «сейчас ведется соответствующая переговорная работа».

    РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

    «Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе», — цитирует Шойгу РИА Новости.

    Кроме того, как добавил министр обороны, Российская Федерация также готова делится со своими партнерами полученным ВС РФ опытом применения техники и вооружения в Сирийской Арабской Республике при борьбе с терроризмом.

    РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

    Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин в конце прошлого года, выступая на коллегии Минобороны РФ, заявил, что «в предстоящие годы необходимо продолжать последовательную работу по качественному развитию вооруженных сил».

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    Автор: Константин Терехов
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