Депутаты, юристы и общественники рассказали, что думают о приравнивании сожительства к браку

Москва, 23 января. Инициатива о приравнивании сожительства в течение длительного срока к браку вызвала разнообразную реакцию среди законодателей и общественных деятелей. Мнения политиков и общественников приводят «Известия».

Сторонники инициативы указывают на то, что для создания семьи штамп в паспорте перестал быть обязательным условием. Поэтому фактическое проживание двух людей в течение пяти лет должно быть оформлено юридически.

«Такие гражданские отношения — это новый институт, который должен быть признан таковым и подлежать защите со стороны государства», — считает автор инициативы сенатор Антон Беляков.

Адвокат, кандидат юридических наук Оксана Филачева считает инициативу своевременной, потому что когда не учитывается совместное проживания, нарушаются права одного из супругов. Адвокат подчеркнула, что это мировой опыт, который практикуется в Европе и США.

Противники инициативы считают, что приравнивание длительного сожительства к браку создаст угрозу основам традиционных семейных ценностей.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елены Мизулиной, одним из следствий фактических браков станет рост беспризорности. Инициативу сенатор считает «вредительством».

«Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи - это удар по общественной и государственной стабильности», — отметила сенатор.

Против инициативы также высказалась член Общественной палаты России по защите семьи, материнства и детства Элла Жгутова. По словам Жгутовой, «узаконить порочную практику» — это плохая тенденция.