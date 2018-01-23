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Олимпийское перемирие отодвинуло войну с КНДР на большой срок — эксперт
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    Олимпийское перемирие отодвинуло войну с КНДР на большой срок — эксперт

    7:01  23 Января 2018
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    Эксперты рассказали, сможет ли Олимпиада остановить новую корейскую войну

    Москва, 23 января. Российские эксперты рассказали, сможет ли предстоящая Олимпиада остановить новую корейскую войну.

    Как сообщает агентство гражданской журналистики «Ридус», заметное «потепление» в отношениях двух Корей – ход вполне ожидаемый со стороны Пхеньяна, но пока это всего лишь «оттепель», которая может смениться новыми «заморозками».

    «Пхеньян и раньше разыгрывал южно-корейскую карту, когда положение Северной Кореи становилось особенно трудным, чтобы ослабить единый фронт своих противников», — заявил профессор МГИМО Георгий Толорая.

    Специалисты считают, что Ким Чен Ын все сделал грамотно, однако призывают не забывать, что шаги навстречу были взаимными, что было бы невозможно, если бы у власти в Южной Корее остались консерваторы.

    «Возобновление диалога, безусловно, политический прорыв. Это отражает стремление двух стран избежать войны, нависшей над полуостровом, уйти от катастрофы, которая навязывается им внешними силами», — в свою очередь заявил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

    Эксперты сходятся во мнении, что текущая ситуация больше походит на временное перемирие и не означает принципиального сдвига в отношениях двух стран, однако дает некоторую надежду на позитивное развитие.

    «Можно говорить о том, что олимпийское перемирие отодвинуло войну на довольно большой срок, но перспектива полного решения северокорейской проблемы остается весьма отдаленной», — резюмировал независимый эксперт по проблеме нераспространения ядерного оружия Владимир Новиков.

    Напомним, что на днях КНДР и Республика Корея договорились выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом. Международный олимпийский комитет уже одобрил это решение.

    Эксперты рассказали, сможет ли Олимпиада остановить новую корейскую войну

    Как напоминает «Газета.ru», не так давно президент России Владимир Путин, во время встречи с руководителями печатных СМИ, назвал Ким Чен Ына «грамотным и зрелым политиком».

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    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #кндр #ким чен ын #олимпиада-2018 #республика корея #владимир путин
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