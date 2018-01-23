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Общество
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Общество
Споры об алиментах в судах РФ будут рассматривать в упрощенном порядке — СМИ
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    Споры об алиментах в судах РФ будут рассматривать в упрощенном порядке — СМИ

    6:12  23 Января 2018
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    Споры об алиментах в судах РФ будут рассматривать в упрощенном порядке — СМИ

    Москва, 23 января. В Верховном суде России предложили ввести в стране упрощенный вариант рассмотрения споров об алиментах.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, законопроект на тему был накануне поддержан комиссия по законопроектной деятельности российского правительства.

    Так, ВС РФ готов разрешить судьям не писать мотивировочную часть решений по гражданским и арбитражным делам, в которой описывается суть дела и причины вынесения решения.

    Кроме того, как следует из законопроекта, предложение Верховного суда предусматривает, что суды должны чаще рассматривать дела в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон, на основании документов.

    Предложенные нововведения позволят сэкономить деньги и время. Как говорится в пояснительной записке к проекту поправок, мотивированное решение судья пишет до пяти дней, а его рабочий день обходится госказне до 25 тысяч рублей.

    Споры об алиментах в судах РФ будут рассматривать в упрощенном порядке — СМИ

    Добавим, что Верховный суд России сегодня отмечает 95-летие. Как ожидается, поздравить судей ВС РФ с круглой датой лично приедет глава государства Владимир Путин.

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #алименты #верховный суд рф #владимир путин
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