Споры об алиментах в судах РФ будут рассматривать в упрощенном порядке — СМИ

Москва, 23 января. В Верховном суде России предложили ввести в стране упрощенный вариант рассмотрения споров об алиментах.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, законопроект на тему был накануне поддержан комиссия по законопроектной деятельности российского правительства.

Так, ВС РФ готов разрешить судьям не писать мотивировочную часть решений по гражданским и арбитражным делам, в которой описывается суть дела и причины вынесения решения.

Кроме того, как следует из законопроекта, предложение Верховного суда предусматривает, что суды должны чаще рассматривать дела в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон, на основании документов.

Предложенные нововведения позволят сэкономить деньги и время. Как говорится в пояснительной записке к проекту поправок, мотивированное решение судья пишет до пяти дней, а его рабочий день обходится госказне до 25 тысяч рублей.

Добавим, что Верховный суд России сегодня отмечает 95-летие. Как ожидается, поздравить судей ВС РФ с круглой датой лично приедет глава государства Владимир Путин.