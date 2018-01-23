Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

Москва, 23 января. Согласно решению правительства, Россия внесет в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) 2 млн долларов. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при организации.

Согласно сообщению, Россия внесет в бюджет УКТ два миллиона долларов в качестве единовременного добровольного взноса. Начиная с 2019 года РФ будет выделять управлению 500 тыс. долларов ежегодно.

Напомним, внутри России также ведется борьба с любыми возможными проявлениями терроризма. В конце прошлого года Газета.ru сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. Максимальное наказание для «телефонных террористов» составит 10 лет лишения свободы.