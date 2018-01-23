18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин наградил тульских машиностроителей орденами и почетными званиями
Весь мир
Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

    5:59  23 Января 2018
    42

    Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

    Москва, 23 января. Согласно решению правительства, Россия внесет в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) 2 млн долларов. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при организации.

    Согласно сообщению, Россия внесет в бюджет УКТ два миллиона долларов в качестве единовременного добровольного взноса. Начиная с 2019 года РФ будет выделять управлению 500 тыс. долларов ежегодно.

    Напомним, внутри России также ведется борьба с любыми возможными проявлениями терроризма. В конце прошлого года Газета.ru сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. Максимальное наказание для «телефонных террористов» составит 10 лет лишения свободы.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #оон #терроризм
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе

      6:00 23 Января 2018 1661
      Читать
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3018

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19047

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38468

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4261

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38167
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      6:47   23 Января 2018
      98
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      395
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      185
      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      Путин изменил форму ответа военнослужащих ВС РФ на благодарность командира

      20:37   22 Января 2018
      6649