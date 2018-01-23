Самая пожилая актриса Голливуда скончалась в США

Лос-Анджелес, 23 января. В Соединенных Штатах на 106-м году жизни скончалась самая возрастная работающая актриса Голливуда Конни Сойер.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на портал Deadline, уточная, что пожилая женщина умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. При этом Сойер выходила на съемочную площадку еще в конце прошлого года.

О том, что послужило причиной смерти актрисы, не сообщается, — информируют американские СМИ.

Добавим, что Конни Сойер родилась в 1912 году, стала знаменитой в 59-м, сыграв с Фрэнком Синатрой в комедии «Дыра в голове». Всего на счету актрисы – более 140 фильмов и сериалов. Последняя работа – роль в сериале «Рэй Донован».