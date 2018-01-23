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Самая пожилая актриса Голливуда скончалась в США
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    Самая пожилая актриса Голливуда скончалась в США

    5:53  23 Января 2018
    85

    Самая пожилая актриса Голливуда скончалась в США

    Лос-Анджелес, 23 января. В Соединенных Штатах на 106-м году жизни скончалась самая возрастная работающая актриса Голливуда Конни Сойер.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на портал Deadline, уточная, что пожилая женщина умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. При этом Сойер выходила на съемочную площадку еще в конце прошлого года.

    О том, что послужило причиной смерти актрисы, не сообщается, — информируют американские СМИ.

    Добавим, что Конни Сойер родилась в 1912 году, стала знаменитой в 59-м, сыграв с Фрэнком Синатрой в комедии «Дыра в голове». Всего на счету актрисы – более 140 фильмов и сериалов. Последняя работа – роль в сериале «Рэй Донован».

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #голливуд
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