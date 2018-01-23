Колесник: Путин зарекомендовал себя блестящим стратегом

Москва, 23 января. «Верховный главнокомандующий Владимир Путин зарекомендовал себя для всего мира блестящим стратегом», — заявил экс-депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью ИА «Государственные вести».

Таким образом бывший парламентарий прокомментировал публикацию военно-политического издания США The National Interest о российском зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1».

Американские журналисты отмечают в опубликованной заметке, что в США нет таких комплексов, поэтому сухопутные войска вынуждены рассчитывать на устранение всех угроз с воздуха только с помощью авиации.

«Нет смысла рассыпаться в комплиментах, но при Владимире Путине наша армия и флот развиваются и модернизируются с учетом вызовов будущего. Именно поэтому сегодня сошли на нет разговоры злопыхателей о России, как о — якобы, «региональной державе», — продолжил Колесник.

По словам бывшего депутата Государственной думы, ветерана отечественного военно-морского флота, эффективность российского оружия зарекомендовала на арене реальных боевых действий.