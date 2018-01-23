Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства США до 8 февраля

Вашингтон, 23 января. Президент США Дональд Трамп подписал проект резолюции о продлении финансирования правительства до 8 февраля. Об этом журналистам сообщили в Белом доме.

Трамп подписал уже четвертую по счету в текущем финансовом году (с 1 октября 2017 года) подобную резолюцию.

В понедельник проект документа одобрила палата представителей конгресса США. За резолюцию проголосовали 266 депутатов, против высказались 150 парламентариев. Ранее проект резолюции одобрил сенат США.

Правительство США прекратило работу 20 января из-за отсутствия финансирования, сообщает Газета.ru. По данным издания, в последний раз в подобной ситуации страна оказывалась в 2013 году. Тогда экономика США потеряла 24 млрд долларов.