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Защитники Донбасса рассказали, как провели на передовой новогодние праздники
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    Защитники Донбасса рассказали, как провели на передовой новогодние праздники

    5:23  23 Января 2018  /обновлено: 6:18  23 Января 2018
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    Защитники Донбасса рассказали, как провели на передовой новогодние праздники

    Луганск (ЛНР), 23 января. Бойцы 14-го БТРО «Призрак» четвертой бригады Луганской народной республики рассказали, как провели на передовой новогодние праздники.

    Как говорят сами защитники Донбасса, Новый год отметили прямо на передовой. Рассказывают, что поужинали, посмотрели потом салют со стороны ВСУ в час ночи сигнальными ракетами, дальше службу несли.

    «Оливье сделали, курицу пожарили, картошку, еще бутерброды с красной икрой были, сыр, колбаса, чай», — цитирует бойца с позывным Брат агентство гражданской журналистики «Ридус».

    Что касается украинских силовиков, то они отметили праздники не только салютом из трассеров, но и боевыми патронами. Все дело в том, что так называемое «новогоднее перемирие», действующее с конца декабря, вещь условная. 

    «Когда ВСУшники стоят, то они если и стреляют, то только по нам, а если «добробатовцы», то стреляют куда ни попадя, часто по мирным. Вот в конце декабря Стаханов обстреляли», — говорит другой боец с позывным Тренер.

    К смертям тут привыкли, если можно так выразиться. Только за прошлый год в «Призраке» погибло 14 человек. Однако вот со смертями гражданских здесь не научились смиряться — воюют-то за них.

    Мотивация вцепиться в свою землю и никогда ее не отдавать — несмотря на морозы в степи, изнуряющую службу, невыносимый иногда запрет открывать ответный огонь. Быть человеком, выбравшим войну — страшно. Но иногда нет другого выхода.

    Защитники Донбасса рассказали, как провели на передовой новогодние праздники

    Добавим, что на днях Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ подписанный Петром Порошенко закон о «реинтеграции Донбасса», подчеркнув, что он может самым негативным образом повлиять на перспективы урегулирования конфликта.

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #всу #донбасс #лнр #луганск #владимир путин
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